مسح: المعروض النفطي لأوبك ينزل في فبراير لأدنى مستوياته منذ يونيو

لندن 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إمدادات المعروض النفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعت هذا الشهر مع تعطل الصادرات من موانئ جنوب العراق بسبب سوء الأحوال الجوية بما يبطئ وتيرة نمو المعروض من ثاني أكبر منتج بالمنظمة.

وكشف المسح أيضا عن ارتفاع طفيف لإنتاج السعودية في علامة على أن المملكة أكبر منتج بمنظمة أوبك تتمسك باستراتيجيتها التي تركز على حصتها في السوق بدلا من خفض الإنتاج.

ويستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوبك ومستشارين.

وأشار المسح إلى أن المعروض الفعلي من أوبك تراجع في فبراير شباط إلى 29.92 مليون برميل يوميا من 30.27 مليون برميل يوميا بعد التعديل في يناير كانون الثاني.

وأظهر أن الصادرات من جنوب العراق تراجعت إلى 2.05 مليون برميل يوميا من 2.39 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني. وقالت مصادر إن الصادرات من شمال العراق والتي تتألف من شحنات شركة تسويق النفط (سومو) الحكومية وحكومة إقليم كردستان العراق ارتفعت بواقع 50 ألف برميل يوميا.

وكشف المسح عن أن ليبيا من بين دول أوبك التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإنتاج هذا الشهر حيث أغلقت موانئ وحقول نفط بالبلاد جراء القتال وواصلت الإمدادات انخفاضها في فبراير شباط لتصل إلى 270 ألف برميل يوميا في المتوسط.