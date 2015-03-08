تراجع أصول الاستثمارات الوطنية الكويتية 12% عن 2013

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة الاستثمارات الوطنية الكويتية إحدى شركات مجموعة الخرافي اليوم الأحد إن أصول الشركة انخفضت 12 بالمئة إلى 1.5 مليار دينار كويتي (5.03 مليار دولار) من 1.7 مليار نهاية 2013.

وكان حمد العميري يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر مالي في الكويت لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتوقعت الاستثمارات الوطنية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تحصيل أموال لم تحددها نتيجة تصفية شركة بحرينية تابعة لها مما سيكون له "أثر إيجابي" على بياناتها المالية.

وباعت الشركة في يوليو تموز حصتها في بنك بروة الإسلامي القطري مقابل 38.4 مليون ريـال قطري.