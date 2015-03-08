مقدمة 1-تراجع الأصول تحت إدارة الاستثمارات الوطنية الكويتية 12% عن 2013

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الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة الاستثمارات الوطنية الكويتية إحدى شركات مجموعة الخرافي اليوم الأحد إن حجم الأصول التي تديرها الشركة انخفضت 12 بالمئة إلى 1.5 مليار دينار كويتي (5.03 مليار دولار) من 1.7 مليار نهاية 2013.

وعزا العميري الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش مؤتمر مستقبل السوق المالي الكويتي الهبوط إلى التراجع الكبير الذي شهدته بورصة الكويت خلال الفترة الماضية.

وقال "السوق نزلت كثيرا .. ماذا نفعل؟ وإذا السوق استمرت هكذا ستكون مشكلة."

وهبط المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية الذي تستثمر فيه الشركة بشكل كبير إلى نحو 6500 نقطة حاليا من نحو 15500 نقطة في 2008 مع انخفاض شديد لقيم الأصول.

وقضت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي بإلزام شركة منشآت للمشاريع العقارية الكويتية بدفع مبلغ 22.5 مليون دينار إلى شركة الاستثمارات الوطنية في قضية تتعلق بتنفيذ مشروع بالسعودية.

وأكد العميري العميري اليوم أن هذا الحكم سيكون له "مردود إيجابي على الشركة."

وتوقعت الاستثمارات الوطنية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تحصيل أموال لم تحددها نتيجة تصفية شركة بحرينية تابعة لها مما سيكون له "أثر إيجابي" على بياناتها المالية.

وباعت الشركة في يوليو تموز حصتها في بنك بروة الإسلامي القطري مقابل 38.4 مليون ريـال قطري.

وحققت الشركة خمسة ملايين دينار أرباحا في الأشهر التسعة الأولى من 2014 مقابل 3.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013. ولم تعلن الشركة بعد عن أرباح 2014 بالكامل.