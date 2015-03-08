محامي اموازي ينكر قيام ابن موكله بذبح الرهائن الغربيين

من أحمد حجاجي

الكويت 8 مارس آذار (رويترز) - أنكر محامي جاسم اموازي والد محمد اموازي المشتبه في كونه جون المنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، أنكر أن يكون اموازي هو نفسه الشخص الذي ظهر في عدة فيديوهات وهو يذبح رهائن غربيين.

وقال المحامي سالم الحشاش في مؤتمر صحفي مقتضب بمكتبه بالكويت "نود أن نشير إلى انه حتى الآن لم تقدم الأجهزة الأمنية الغربية أدلة كافية تثبت أن محمد اموازي هو نفسه الملقب بجهادي جون."

وأضاف أن "هناك الكثير من الاشاعات والقصص والروايات الغير حقيقية التي تم إذاعتها من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعبر برامج التواصل الاجتماعي عن موكلي جاسم اموازي." وقال "أفيدكم أن جميعها لا تمت للحقيقة بصلة وأؤكد لكم أن جميع هذه الروايات غير حقيقية وإنها من نسج خيال بعض الصحفيين فقط ومصادرهم غير المسؤولة."

وقال "قمنا برفع عدة قضايا ضد كل من أساء لسمعة موكلي برفع دعاوي سب وقذف وسيتم التحقيق مع جميع المشكو في حقهم بمعرفة جهات التحقيق المختصة."