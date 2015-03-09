الكويت تعتزم طرح عطاء في 2015 لاتفاقات خدمات معززة لحقول نفط

المنامة 9 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم طرح عطاء هذا العام على شركات النفط العالمية لاتفاقات خدمات معززة لحقول النفط.

وذكر هاشم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر في البحرين أن شركات بي.بي وشل وشيفرون وتوتال أبدت اهتماما بمثل هذه الاتفاقات.