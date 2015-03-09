الكويت تعتزم طرح عطاء في 2015 لاتفاقات خدمات معززة لحقول نفط
المنامة 9 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم طرح عطاء هذا العام على شركات النفط العالمية لاتفاقات خدمات معززة لحقول النفط.
وذكر هاشم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر في البحرين أن شركات بي.بي وشل وشيفرون وتوتال أبدت اهتماما بمثل هذه الاتفاقات.
وتسعى شركة نفط الكويت لتعزيز إنتاج النفط وتطوير بعض حقولها النفطية التي تضم برقان ثاني أكبر حقل نفط في العالم. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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