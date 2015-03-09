مقدمة 1-الكويت تعتزم طرح عطاء في 2015 لاتفاقات خدمات لحقول نفط

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من رانيا الجمل وريم شمس الدين

المنامة 9 مارس آذار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم اليوم الاثنين إن الشركة تعتزم طرح عطاء هذا العام على شركات النفط العالمية لاتفاقات خدمات معززة لحقول النفط.

وذكر هاشم في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر في البحرين أن شركات بي.بي وشل وشيفرون وتوتال أبدت اهتماما بمثل هذه الاتفاقات.

وتسعى شركة نفط الكويت لتعزيز إنتاج النفط وتطوير بعض حقولها النفطية التي تضم برقان ثاني أكبر حقل نفط في العالم.

والخطة جزء من جهود رامية لتحقيق هدف الدولة العضو بمنظمة أوبك بإنتاج أربعة ملايين برميل من النفط يوميا بحلول 2020. وتنتج الكويت حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا وتصدر حوالي ثلثي تلك الكمية.

وقال هاشم إن الطاقة الإنتاجية للكويت تبلغ حوالي 3.2 مليون برميل يوميا وإن خطط بلاده لزيادة الإنتاج ماضية في مسارها رغم انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط أمر مؤقت.

وتهدف الكويت لزيادة عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط والغاز لديها بنسبة 50 بالمئة بحلول مطلع العام القادم إلى 120 منصة.