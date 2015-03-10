ميادين الكويتية تتوصل لاتفاق "ودي" مع مقاول مشروعها في أبوظبي

الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للميادين (ميادين) الكويتية اليوم الثلاثاء إنها توصلت لاتفاق "ودي" مع المقاول الرئيسي لمشروعها بإمارة أبوظبي يتم بموجبه إنهاء الخلاف القانوني بين الشركة والمقاول.

وذكرت الشركة في بيان لبورصة الكويت أنه وفقا للاتفاق سيقوم الطرفان بالتنازل نهائيا عن كافة القضايا القانونية المرفوعة ضد الطرف الآخر بدولة الإمارات العربية المتحدة على أن يقوم المقاول بسداد 74 مليون درهم (20.15 مليون دولار) للشركة الوطنية للميادين.

كانت ميادين قد حصلت العام الماضي على حكم أول درجة من قاضي الأمور الوقتية في إمارة أبوظبي لصالحها بمبلغ 160 مليون درهم يتعلق بالنزاع القانوني الخاص بمشروع شمس أبوظبي.

وقالت الشركة في حينها إن القضية تتعلق بنزاع قانوني بينها وبين المقاول الرئيسي لمشروع شمس أبوظبي كان منظورا أمام لجنة تحكيم معينة من قبل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بخصوص أحقية شركة ميادين في استرداد قيمة الدفعة المقدمة المدفوعة للمقاول الرئيسي.

وأوضح بيان اليوم أن الأثر المالي لهذا الاتفاق سوف يظهر على البيانات المالية لشركة ميادين عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول الماضي ويتمثل في انخفاض في الأصول المتداولة بقيمة 3.612 مليون دينار كويتي (12.1 مليون دولار) وانخفاض في قيمة حقوق الملكية بالقيمة ذاتها.

وأضاف البيان أن "القيم المذكورة أعلاه تم احتسابها باستخدام أسعار الصرف السائدة في 31 ديسمبر 2014 وقد يطرأ عليها بعض التغيير وفقا لأسعار الصرف السائدة عند تحصيل مبلغ التسوية."

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش كان سهم الشركة مرتفعا 7.8 بالمئة إلى 34.5 فلسا بينما كان المؤشر العام لبورصة الكويت متراجعا 0.01 بالمئة.