مندوبة الكويت في أوبك تتوقع استمرار السياسة الحالية للمنظمة
الدوحة 10 مارس آذار (رويترز) - توقعت نوال الفزيع مندوبة الكويت في أوبك خلال مؤتمر للطاقة في قطر اليوم الثلاثاء أن تقرر المنظمة استمرار سياسة الإنتاج الحالية في اجتماعها التالي في يونيو حزيران.
وردا على سؤال عن توقعاتها لإبقاء أوبك على سياستها دون تغيير في الاجتماع المقبل قالت الفزيع إن الاجتماع بعد شهرين فقط باستبعاد عطلات نهاية الأسبوع وعطلات الصيف ولذا تعتقد أن السياسية لن تتغير.
واستبعدت حدوث تغيير كبير في ميزان العرض والطلب في السوق قبل الاجتماع التالي للمنظمة.
وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قررت أوبك الإبقاء عل سقف الانتاج دون تغيير بدلا من خفضه لدعم الأسعار المتهاوية.
وقالت الفزيع إنها لا تتوقع أن تنزل الأسعار عن 40 دولارا للبرميل. وتحوم الأسعار حاليا حول 58 دولارا للبرميل. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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