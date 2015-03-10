التمدين تنوي بناء مجمع تجاري بالكويت بقيمة 700 مليون دولار

الكويت 10 مارس آذار (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين العقارية الكويتية محمد جاسم المرزوق اليوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم بناء مجمع تجاري وسياحي في الكويت بتكلفة 700 مليون دولار.

وقال المرزوق في مؤتمر صحفي إن المشروع سيقام في منطقة الخيران بالقرب من الحدود السعودية.