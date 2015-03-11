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وزارة المالية الكويتية: الإيرادات النفطية تنخفض 20 مليار دولار خلال 11 شهرا

Wed Mar 11, 2015 6:23am GMT
 
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الكويت 11 مارس آذار (رويترز) - قالت وزارة المالية الكويتية اليوم الأربعاء إن الإيرادات النفطية للدولة الخليجية عضو منظمة أوبك انخفضت بمقدار 20 مليار دولار منذ بداية السنة المالية الحالية في أول ابريل نيسان 2014 وحتى نهاية فبراير شباط 2015 وبما يعادل 20.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من السنة المالية السابقة.

وقالت الوزارة على حسابها على موقع تويتر إن بيانات التدفقات المالية لشهر فبراير شباط "أظهرت تراجعا للايرادات النفطية المحصلة إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2009."

وانخفضت الايرادات النفطية المحصلة في فبراير شباط 2015 عن يناير كانون الثاني الماضي بقيمة 1.133 مليار دولار وبنسبة 32.4 في المئة. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير مروة رشاد)
 