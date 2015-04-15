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السيطرة على حريق محدود بمصفاة ميناء عبد الله

Wed Apr 15, 2015 5:29am GMT
 
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الخبر (السعودية) 15 أبريل نيسان (رويترز) - قالت وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن شركة البترول الوطنية الكويتية سيطرت على حريق محدود في وحدة لمعالجة مشتقات نفطية في مصفاة ميناء عبد الله.

وأبلغ خالد العسعوسي المتحدث باسم الشركة الوكالة مساء الثلاثاء عندما حدث الحريق "اثناء تجهيز وعاء التفحيم في الوحدة نشب حريق محدود جدا في أحد خطوط الامداد في الوحدة ولم ينتج عن الحريق اي خسائر بشرية او اصابات."

واضاف قائلا "عمليات الانتاج في الوحدة تعمل بنسبة كبيرة". وقال مصدر مطلع ان من المتوقع ألا تتأثر صادرات المنتجات النفطية.

ووفقا للموقع الالكتروني للشركة فان الوحدة تبلغ طاقتها الاجمالية 76 ألف برميل يوميا.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)
 