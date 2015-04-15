الكويت تؤكد استمرار الإجراءات الأمنية الاحترازية بسبب اليمن

الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - أكدت الكويت عضو منظمة أوبك اليوم الأربعاء استمرار الإجراءات الأمنية الاحترازية التي بدأتها بشأن المنشآت النفطية بالتزامن مع بدء عمليات عاصفة الحزم في اليمن.

وقال الشيخ طلال الخالد الصباح المتحدث الرسمي للقطاع النفطي الكويتي في بيان تلقت رويترز نسخة منه "إجراءات السلامة والأمن وتكثيف الحماية على المنشآت النفطية التي تم تفعيلها يتم متابعتها والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الظروف كافة بشكل مستمر من قبل المسؤولين عن تطبيقها بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى المعنية."

وأضاف الشيخ طلال وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية أن درجة الاستعداد التي جرى رفعها منذ انطلاق الغارات الجوية التي تقودها السعودية ضد الحوثيين في اليمن "لازالت على المستوى المطلوب لها ضمن خطة الإجراءات الاحترازية للقطاع النفطي المعتمدة"

ومع بدء العمليات في مارس آذار قالت مؤسسة البترول الكويتية إنها عززت الإجراءات الأمنية بالمرافق النفطية في الداخل والخارج "لحماية المصالح الاستراتيجية للقطاع النفطي وتأمين المنتجات النفطية للداخل والخارج."