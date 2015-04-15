الأرباح القوية ترفع أسهم السعودية وصعود دبي في معاملات كثيفة

من أولجاس أويزوف

دبي 15 أبريل نيسان (رويترز) - عززت تقارير الأرباح القوية وتحسن سعر النفط معظم الأسواق الخليجية اليوم الأربعاء في حين تراجعت الأسهم في مصر المستوردة للطاقة.

وقفز المؤشر العام السعودي 2.2 بالمئة إلى 9164 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له في ثلاثة أسابيع مع ارتفاع سهم البنك الأهلي التجاري أكبر بنوك المملكة 2.3 بالمئة.

وحقق البنك زيادة 2.8 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696 مليون دولار) بينما كان توقع بنك سيكو البحريني 2.15 مليار ريال.

وصعد سهم منافسه بنك الجزيرة 4.1 بالمئة بعد ارتفاع أرباح الربع الأول 43 بالمئة متجاوزة بكثير تقديرات شركة البلاد المالية التي توقعت زيادة 13 بالمئة.

وزاد سهم شركة الاسمنت السعودية 1.9 بالمئة. ونما صافي ربح الشركة في الربع الأول 5.9 بالمئة متجاوزا متوسط تقديرات المحللين.

وارتفع سهم السعودية للكهرباء 1.5 بالمئة بعد أن قال صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الشركة إن على المملكة أن تدرس في نهاية المطاف رفع أسعار المياه والكهرباء المحلية. ومن شأن ذلك أن يعزز أرباح شركة المرافق.

وصعد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اثنين بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط لكن سهم وحدتها شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) تراجع 1.5 بالمئة بعد أن هوى صافي ربح الربع الأول 30 بالمئة.