ارتفاع النفط يدعم بورصات الخليج وأسهم العقارات تصعد في دبي

من أولجاس أويزوف

دبي 16 أبريل نيسان (رويترز) - وجدت أسواق الأسهم الخليجية دعما في صعود النفط اليوم الخميس بينما صعدت الأسهم العقارية في دبي بعدما أعلنت أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة عن توقعات متفائلة لأرباح 2015.

وبلغ سعر مزيج نفط برنت الخام أعلى مستوياته في عام 2015 فوق 63 دولارا للبرميل بعد صعوده ما يربو على خمسة بالمئة في الجلسة السابقة وقال بعض المحللين إنه من المرجح أن تواصل الأسعار ارتفاعها رغم وفرة المعروض في السوق. وتراجع سعر الخام قليلا في وقت لاحق اليوم لكنه ظل فوق 62 دولارا للبرميل.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية واحدا بالمئة إلى 9251 نقطة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة إذ يتجه عملاق البتروكيماويات للاستفادة من تعافي النفط.

وارتفع سهم البنك السعودي الهولندي 3.6 بالمئة بعدما أعلن يوم الأربعاء أن صافي ربحه قفز 29.3 بالمئة في الربع الأول من العام. وحقق البنك أرباحا صافية بلغت 538.9 مليون ريـال (143.7 مليون دولار) مقارنة مع متوسط توقعات محللين بلغ 472.9 مليون ريـال.

ونزل سهم كيان السعودية للبتروكيماويات 1.6 بالمئة بعد أن تحولت إلى الخسارة في الربع الأول وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق مصانع وانخفاض أسعار المنتجات.

لكن يبدو أن هذه الأنباء لم تؤثر على الأسهم الأخرى في القطاع بما يشير إلى أن السوق بصفة عامة كانت تأخذ توقعات الأداء الضعيف في الحسبان.

فعلى سبيل المثال صعد سهم المتقدمة للبتروكيماويات 6.2 بالمئة اليوم بعدما أعلنت هبوط أرباحها الفصلية 34.8 بالمئة عن مستواها قبل عام. وزاد سهم الصحراء للبتروكيماويات 0.1 بالمئة رغم تكبدها خسارة 59.5 مليون ريـال في الربع الأول بعد أن سجلت أرباحا قدرها 99.9 مليون ريـال قبل عام.