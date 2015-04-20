وزير تركي يدعو الدول العربية لزيادة التبادل التجاري إلى 70 مليار دولار بحلول 2017
من أحمد حجاجي
الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الاثنين الدول العربية إلى زيادة التبادل التجاري مع بلاده إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2017 من 53 مليارا في 2014 .
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زيبكجي أمام الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا المنعقد في الكويت حاليا.
وقال الوزير إن الاجتماع الثالث سيعقد في تركيا في الربع الأول من عام 2017 . (تحرير نادية الجويلي)
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