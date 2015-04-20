وزير تركي يدعو الدول العربية لزيادة التبادل التجاري إلى 70 مليار دولار بحلول 2017

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الاثنين الدول العربية إلى زيادة التبادل التجاري مع بلاده إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2017 من 53 مليارا في 2014 .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زيبكجي أمام الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا المنعقد في الكويت حاليا.