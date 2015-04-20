Wed 9 Aug 2017 | 15:04 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

وزير تركي يدعو الدول العربية لزيادة التبادل التجاري إلى 70 مليار دولار بحلول 2017

Mon Apr 20, 2015 7:22am GMT
 
[-] نص [+]

من أحمد حجاجي

الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - دعا وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي اليوم الاثنين الدول العربية إلى زيادة التبادل التجاري مع بلاده إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2017 من 53 مليارا في 2014 .

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها زيبكجي أمام الاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار للدول الاعضاء في جامعة الدول العربية وتركيا المنعقد في الكويت حاليا.

وقال الوزير إن الاجتماع الثالث سيعقد في تركيا في الربع الأول من عام 2017 . (تحرير نادية الجويلي)
 