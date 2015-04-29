التمدين الكويتية تقر توزيع 10 فلوس نقدا و5 أسهم منحة عن 2014

الكويت 29 أبريل نيسان (رويترز) - وافقت الجمعية العمومية لشركة التمدين العقارية الكويتية اليوم الأربعاء على توزيع أرباح نقدية بواقع عشرة فلوس للسهم وتوزيع أسهم مجانية بواقع خمسة أسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2014.

ووافقت الجمعية أيضا على زيادة رأسمال الشركة إلى 41.1 مليون دينار من 39.1 مليون دينار من خلال توزيع الأسهم المجانية.

كما وافقت الجمعية على منح مجلس إدارة الشركة الحق في زيادة استثمارات الشركة من خلال المحافظ الاستثمارية بما يصل إلى 95 بالمئة من رأس المال المدفوع للشركة البالغ 39.1 مليون دينار.

وتلزم القواعد القانونية بالكويت الشركات المساهمة بألا يزيد استثمارها للفوائض المالية في المحافظ عن 25 بالمئة من رأس المال المدفوع ما لم تسمح لها الجمعية العمومية بزيادة هذه النسبة.