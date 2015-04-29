الكويت توقع اتفاقية تلزم مؤسساتها بالإبلاغ عن حسابات الأمريكيين المقيمين بها

من أحمد حجاجي

الكويت 29 أبريل نيسان (رويترز) - وقعت دولة الكويت اليوم الأربعاء اتفاقية مع الولايات المتحدة تلزم الدولة الخليجية بموجبها جميع مؤسساتها المالية بإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية عن الحسابات البنكية للأشخاص الأمريكيين المقيمين بها.

وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية في كلمة ألقاها بعد التوقيع إن هذه الاتفاقية تتعلق "بالحسابات المملوكة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في دولة الكويت ممن يملكون 50 ألف دولار وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الأمريكية التي تملك 250 ألف دولار وما فوق."