مقدمة 1-الكويت توقع اتفاقا يلزم مؤسساتها بالإبلاغ عن حسابات المقيمين الأمريكيين

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من أحمد حجاجي

الكويت 29 أبريل نيسان (رويترز) - وقعت الكويت اليوم الأربعاء اتفاقية مع الولايات المتحدة تلزم الدولة الخليجية بموجبها جميع مؤسساتها المالية بإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية عن الحسابات البنكية للأمريكيين المقيمين بها.

وقال خليفة حمادة وكيل وزارة المالية الكويتية في كلمة ألقاها بعد التوقيع إن هذه الاتفاقية تتعلق "بالحسابات المملوكة للمواطنين الأمريكيين المقيمين في دولة الكويت ممن يملكون 50 ألف دولار وكذلك الحسابات المتعلقة بالشركات الأمريكية التي تملك 250 ألف دولار وما فوق."

وأضاف حمادة الذي وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي أنه تمت الموافقة على هذه الاتفاقية "لحماية مصالح مؤسساتنا في أمريكا."

يهدف قانون "فاتكا" لمكافحة التهرب الضريبي للأمريكيين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في الخارج ويلزم البنوك الأجنبية ومؤسسات أخرى بتقديم معلومات الي إدارة الضرائب الأمريكية بشأن حسابات الأمريكيين في الخارج التي تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار وهو ما يعني واقعيا كشف الهويات الحقيقية لعملاء هذه البنوك والمؤسسات.

وتقدر أوساط كويتية عدد الكويتيين حاملي الجنسية الأمريكية "ببضعة آلاف" إذ لا توجد احصائيات رسمية أو شبه رسمية لهم لأن القانون الكويتي يمنع المواطنين من حمل أي جنسية أخرى ولذلك يلجأ مزدوجو الجنسية بمن فيهم حاملو الجنسية الأمريكية إلى عدم الكشف عن جنسياتهم حتى لا يفقدوا جنسيتهم الكويتية.