الذراع التجارية لأرامكو السعودية تعاود شراء النفتا من الكويت

سنغافورة 5 مايو أيار (رويترز) - قال متعاملون إن شركة أرامكو للتجارة قد عادت إلى سوق النفتا الفورية واشترت شحنة من مؤسسة البترول الكويتية الأسبوع الماضي وذلك في أول صفقة شراء تبرمها مع شركة التكرير الكويتية هذا العام حسبما تظهره بيانات لرويترز.

واشترت الذراع التجارية لأرامكو السعودية الشحنة البالغة 24 ألف طن من النفتا الخفيفة تحميل نهاية مايو أيار بعلاوة عند أوائل العشرين دولارا للطن فوق أسعار الشرق الأوسط تسليم ظهر السفينة (فوب) أي بما يزيد عشرة دولارات على الأقل فوق السعر الذي باعت به مؤسسة البترول الكويتية شحنة في فبراير شباط.

لكن لم يتسن التأكد من ذلك حيث لا يعلق البائع ولا المشتري على الصفقات.