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مصدر كويتي: السعودية والكويت ستغلقان حقل الوفرة النفطي أسبوعين

Mon May 11, 2015 9:03am GMT
 
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دبي 11 مايو أيار (رويترز) - قال مصدر كويتي بصناعة النفط اليوم الاثنين إن السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل الوفرة النفطي البري الذي تتقاسمان إنتاجه وذلك لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة اعتبارا من مساء اليوم أو غدا الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا للحساسية التجارية للموضوع "إنها أعمال صيانة مقررة ستبدأ مساء اليوم أو غدا."

وأضاف أن اجمالي إنتاج الحقل المشترك يبلغ نحو 190 ألف برميل يوميا.

وهناك نزاع قائم منذ فترة بين السعودية والكويت بخصوص الحقل الذي تديره وحدة سعودية تابعة لشركة النفط الأمريكية شيفرون.

وتقول شيفرون إنها تواجه مشاكل في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب في الحقل. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 