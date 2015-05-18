مسؤول كويتي: نسعى لزيادة إنتاج النفط وتعويض حقل الوفرة بنهاية 2015

الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قال جمال اللوغاني نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين أن الكويت لديها خطة طموح لزيادة انتاج النفط وتعويض إنتاج حقل الوفرة بنهاية العام الحالي.

كان مصدر كويتي بقطاع النفط قال الأسبوع الماضي إن السعودية والكويت تعتزمان إغلاق الحقل النفطي البري الذي تديرانه معا وذلك لمدة أسبوعين بدءا من الاثنين أو الثلاثاء الماضيين لإجراء أعمال صيانة في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إعطاء الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.

وبحسب مصادر داخل القطاع كانت شيفرون السعودية أبلغت شريكها الكويتي الشركة الكويتية لنفط الخليج الشهر الماضي أنها تنوي إغلاق الوفرة بعد فشلها في حل خلافات مع السلطات الكويتية تتعلق أساسا بحقوق التشغيل.

وقال اللوغاني للصحفيين اليوم "لدينا سعة إضافية متوفرة عندنا في الكويت.. هذه قد نستخدمها.. أيضا شركة الإنتاج (نفط الكويت) تعكف على زيادة الإنتاج" بما يشمل حفر آبار جديدة.

وأضاف أن هناك خطة طموح جدا تتمثل في رفع الإنتاج بنهاية السنة إلى مستواه ما قبل توقف حقل الوفرة.

ويأتي إغلاق الوفرة البالغة طاقته الإنتاجية 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد وقف إنتاج الخام من حقل مشترك آخر بين الكويت والسعودية هو الخفجي في أكتوبر تشرين الأول امتثالا للوائح البيئية.