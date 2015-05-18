البترول الوطنية الكويتية توقع عقدا لبناء محطة كهربائية بمبلغ 21.9 مليون دينار

الكويت 18 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الإثنين إنها وقعت عقدا مع شركة لارسن آند توبرو الهندية المحدودة لبناء محطة كهربائية جديدة في مصفاة ميناء الأحمدي بمبلغ 21.866 مليون دينار (72.64 مليون دولار.

وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن المحطة الجديدة سوف تنتج طاقة قدرها 240 ميجاوات وتوفر احتياجات المصفاة الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد المطيري إن العقد الذي أبرمته الشركة يقضي بإنشاء محطة كهربائية جديدة تحل محل المحطة القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي على أن يتم تحويل الأحمال الكهربائية الحالية إلى المحطة الجديدة بطريقة تدريجية دون توقف العمل في المصفاة.