صحيفة: الكويت تسعى لتنفيذ قرار بإخلاء أراضي شيفرون في ميناء الزور

الكويت 19 مايو أيار (رويترز) - قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن حكومة الكويت تسعى خلال الفترة الحالية لتنفيذ قرار اتخذته العام الماضي بإخلاء الأراضي التي تستغلها شركة شيفرون العربية السعودية في منطقة الزور.

تأتي هذه الخطوة في ظل أجواء يلفها الغموض حول حقيقة الخلاف بين الجانبين بشأن المنطقة المقسومة ومدى تأثيره على الانتاج من الحقول المشتركة في تلك المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير لم تنسبه لمصادر إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجهت كتابا إلى الجهات المعنية بالكويت طالبة موافاتها بما تم اتخاذه في شأن تنفيذ هذا القرار.

وفي 11 مايو ايار الجاري قال مصدر كويتي بصناعة النفط إن السعودية والكويت تعتزمان إغلاق حقل الوفرة النفطي البري الذي تديرانه معا وتمثل الجانب السعودي فيه وحدة سعودية لشركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون وذلك لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة بدا أنها تهدف إلى إعطاء الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.

وقالت سالي جونز المتحدثة باسم شيفرون في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني آنذاك "في حين تتواصل الجهود مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة تقوم شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج معا بالإغلاق لإجراء أعمال صيانة في المنطقة البرية المقسومة."

وجاء إغلاق حقل الوفرة البالغة طاقته الإنتاجية 220 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل بعد وقف إنتاج الخام من حقل مشترك آخر هو الخفجي في أكتوبر تشرين الأول امتثالا إلى اللوائح البيئية.

وقالت صحيفة الراي الكويتية اليوم إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 فبراير شباط 2014 كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات المعنية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن إخلاء شيفرون من الأراضي الكويتية في الزور لكن مع "التأكيد على الجهات المعنية بعدم اتخاذ أي إجراء في المنطقة المقسومة إلا بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والحصول على موافقتها خطيا."

وأضافت الصحيفة أن استغلال أرض ميناء الزور يعد "الملف الخلافي الأساسي الذي أدى إلى وقف الإنتاج بالكامل في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية."