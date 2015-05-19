وزير النفط الكويتي: ليس واضحا إلى متى سيستمر تحسن أسعار النفط

الكويت 19 مايو أيار (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير اليوم الثلاثاء إنه ليس واضحا إلى متى سيستمر تحسن أسعار النفط لأن الأمر يعتمد على النمو الاقتصادي العالمي والزيادة المستمرة في المعروض من النفط الخام في الاسواق.

وقال العمير في رده على سؤال للصحفيين في البرلمان حول توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من العام الحالي "كما قلنا من قبل (الأسعار) سوف تتحسن ونحمد الله أنه يمكننا رؤية ذلك .. التحسن يمكننا رؤيته الآن."

وأضاف العمير أن استمرار التحسن في أسعار النفط يتوقف على نمو الاقتصاد العالمي ووفرة المعروض التي لا تزال قائمة إضافة إلى انتاج النفط الصخري.

ورفض العمير التعليق على ما يمكن أن تتخذه منظمة أوبك من قرارات في اجتماعها المرتقب في الخامس من يونيو حزيران المقبل.

كانت مندوبة الكويت لدى أوبك نوال الفزيع قالت أمس للصحفيين أن الفائض الحالي من النفط في الأسواق العالمية يأتي بسبب إنتاج النفط الصخري وانخفاض الطلب العالمي وليس زيادة إنتاج المنظمة.