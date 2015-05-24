مقابلة-بنك برقان الكويتي يخطط للتوسع في الإمارات والسعودية ومصر

من أندرو تورشيا

البحر الميت (الأردن) 24 مايو أيار (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان إن ثالث أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول يخطط للتوسع في الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر مع سعيه لزيادة نصيب الأنشطة الدولية في عملياته.

وأضاف إدواردو إيجورين أنه لا يتوقع إجراء أي استحواذات هذا العام وقد يجري ذلك في وقت لاحق مع انسحاب بنوك أجنبية من الشرق الأوسط بسبب الخسائر والضغوط التنظيمية.

وقال إيجورين لرويترز على هامش مؤتمر "نحن مهتمون بشغل جانب من هذا الحيز بشكل انتقائي."

ويحوز بنك برقان بالفعل رخصة مصرفية في الإمارات وله أنشطة في مصر تتعامل مع مبيعات الشركات لحسابات الذمم المدينة.

ويدير البنك الآن وحدات في الجزائر والعراق والأردن وتونس وتركيا. وتنمو الأنشطة الدولية لبنك برقان أسرع من أنشطته في الكويت وبصفة خاصة في تركيا ومازالت عملياته في العراق تحقق نموا وربحية رغم الصراع الدائر في أنحاء من البلاد.

وقال بنك برقان إن إجمالي إيرادات المجموعة يرتفع بمعدل سنوي من عشرة إلى 15 بالمئة مع نمو الإيرادات من الأنشطة في الكويت نحو عشرة بالمئة.

ويأتي نحو ثلث الربح الصافي لبنك برقان ونصف ميزانيته العمومية من الأنشطة الدولية ويتوقع البنك أن تشكل العمليات الدولية حوالي 60 بالمئة من ميزانيته العمومية بعد خمس سنوات.