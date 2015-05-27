شيفرون: الإنتاج سيظل متوقفا بحقل الوفرة المشترك بين السعودية والكويت

دبي 27 مايو أيار (رويترز) - قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية الكبرى شيفرون اليوم الأربعاء إن الإنتاج في حقل الوفرة النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت سيظل متوقفا حتى يتم حل المشكلات التي تعوق التشغيل.

وقالت سالي جونز المتحدثة باسم الشركة في بيان "الصعوبات الحالية المتعلقة بالحصول على تصاريح العمل والمواد الخام أثرت على عمليات الشركة." وتدير شيفرون حقل الوفرة نيابة عن السعودية.

وأضافت جونز "بينما تتواصل الجهود مع جميع الأطراف المعنية لحل المشكلة فإن شيفرون العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط الخليج أوقفتا الإنتاج في المنطقة البرية المقسومة. وسيظل الإنتاج متوقفا حتى يتم حل المشكلة."