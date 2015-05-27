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موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

Wed May 27, 2015 1:01pm GMT
 
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بيروت 27 مايو أيار (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا انتزعت السيطرة على بلدة من تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق البلاد مما يزيد من الخسائر التي مني بها التنظيم المتشدد مؤخرا في منطقة استراتيجية.

القاهرة - ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في ضربات جوية شنتها قوات التحالف العربي على قاعدة عسكرية في صنعاء كما أصيب أكثر من 100 آخرين.

القاهرة - قال مسؤول محلي إن طائرات حربية وسفنا عربية قصفت أكبر ميناء عسكري يمني في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر في أكبر هجوم على البحرية اليمنية منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهرين.

القاهرة - قال سكان إن 30 شخصا على الأقل معظمهم مدنيون قتلوا في ضربات جوية نفذها التحالف العربي في منطقة يمنية على الحدود مع السعودية.

غزة - امتنعت اسرائيل والفلسطينيون فيما يبدو اليوم الأربعاء عن تصعيد الموقف بعد أن ردت إسرائيل بضربات جوية على هجوم صاروخي من قطاع غزة.

  يتبع
 