مسح-نظرة سلبية لصناديق الشرق الأوسط تجاه السعودية بسبب النفط

من أولجاس أويزوف

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - يظهر مسح شهري تجريه رويترز أن مديري صناديق الشرق الأوسط يتبنون نظرة سلبية تجاه السوق السعودية أكبر بورصات المنطقة بعد أن فقد الاتجاه الصعودي لأسعار النفط قوة الدفع وأقرت المملكة شروطا صارمة للاستثمار الأجنبي.

وبحسب المسح الذي شمل 15 شركة رائدة من شركات الصناديق وأجري على مدى الأيام العشرة الأخيرة لم يتوقع أي من المشاركين زيادة مخصصات أسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك للمرة الأولى منذ إطلاق المسح.

وفي الشهر الماضي توقع 33 بالمئة زيادة مخصصات الأسهم. وارتفعت نسبة من يعتزمون تقليص مخصصات الأسهم إلى 20 بالمئة من سبعة بالمئة.

وتتجه أسعار النفط المحرك الرئيس للأداء الاقتصادي في المنطقة لتسجيل خسارة شهرية في مايو أيار عقب تحقيق مكاسب في ابريل نيسان في حين أن الآفاق طويلة الأمد تظل موضع شكوك.

ويشير انخفاض أحجام التداول وندرة الأخبار التي تصدر عن الشركات إلى بداية فترة هدوء يشهدها فصل الصيف فضلا عن شهر رمضان الذي يبدأ في الثامن عشر من يونيو حزيران ويشهد تراجعا أكبر لأحجام التداول.

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