طيران الجزيرة تبدي اهتماما بحصة 35% في الخطوط الجوية الكويتية

دبي 31 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة طيران الجزيرة اليوم الأحد إنها شرعت في اجراءات التقدم بعرض لشراء حصة 35 في في المئة في الكويتية.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة في بيان إنها قدمت خطاب نوايا لشراء الحصة مضيفة أن من المتوقع أن تكون الصفقة أول عملية خصخصة تنفذها الحكومة تتجاوز قيمتها ثلاث مليارات دولار. ولم توضح الشركة إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الحصة أم الشركة ككل.

وفي اكتوبر تشرين الاول قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة لرويترز إن الشركة بصدد التقدم بعرض لشراء حصة 35 في المئة وهو الحد الاقصى الذي يسمح لمستثمر من القطاع الخاص بالاستحواذ عليه بموجب قانون الخصخصة في الكويت.