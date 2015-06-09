حكومات الخليج توافق على خفض تدريجي لأسعار التجوال لأسعار التجوال

دبي 9 يونيو حزيران (رويترز) - قال بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست اتفقت على خفض تدريجي لأسعار التجوال والمكالمات الهاتفية الصوتية والرسائل النصية في دول المجلس.

وتقرر أن يبدأ الخفض التدريجي للأسعار في الأول من أبريل نيسان 2016 ويتم على مدى ثلاث سنوات وسيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال في دول المجلس فسيبدأ الخفض في الأول من أبريل نيسان 2016 ويتم على مدى خمس سنوات.