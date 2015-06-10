مقدمة 1-فرنسا قريبة من عقد بمليار يورو لبيع الكويت طائرات هليكوبتر عسكرية

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من جون آيريش

باريس 10 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤولون إن فرنسا على وشك الانتهاء من توقيع عقد بقيمة تقارب مليار يورو (1.1 مليار دولار) لبيع الكويت 24 طائرة هليكوبتر عسكرية من صنع شركة إيرباص في صفقة تشير إلى تنامي العلاقات التجارية الفرنسية في الشرق الأوسط.

ويأتي العقد بعدما وجه قادة دول الخليج العربية الدعوة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند كي يلقي كلمة أمام القمة الخليجية التي عقدت في السعودية في مايو أيار. وهذا امتياز نادر بالنسبة لزعيم دولة أجنبية.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي عقب محادثة هاتفية بين أولوند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "في إطار الشراكة الدفاعية بين فرنسا والكويت .. عبر الأمير عن الرغبة في تزويد القوات الجوية لبلاده بأربع وعشرين طائرة هليكوبتر من الطراز كاراكال. سيتم توقيع العقد قريبا."

ويستخدم الجيش الفرنسي الطائرة كاراكال في نقل الجنود بما في ذلك القوات الخاصة. وباعت فرنسا ست طائرات هليكوبتر من طراز إي.سي. 725 كاراكال لتونس في نهاية 2014 بقيمة 300 مليون يورو سعيا لاستخدامها في التعامل مع المتشددين الإسلاميين على حدودها.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية إن العقد مع الكويت ستبلغ قيمته نحو مليار يورو وتم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الدفاع جان إيف لودريان للكويت في السادس من يونيو حزيران.

وعلى مدى العام الماضي أبرمت باريس تعاقدات عسكرية مع المنطقة بقيمة تزيد على 15 مليار دولار بما في ذلك التعاقد مع مصر وقطر والسعودية.