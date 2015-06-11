موجز لأهم الانباء الساعة 0800 بتوقيت جرينتش

واشنطن 11 يونيو حزيران (رويترز) - أمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال ما يصل إلى 450 عسكريا اضافيا إلى العراق وإنشاء قاعدة تدريب جديدة في محافظة الأنبار للمساعدة في إعادة بناء القوات العراقية التي تتأهب لخوض معركة لاستعادة المناطق التي استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية.

القدس - نفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الخميس تقارير عن ضلوع إسرائيل في تجسس إلكتروني على أماكن المحادثات الدولية بشأن برنامج إيران النووي ووصفت التقارير بأنه لا أساس لها من الصحة.

أبوظبي - استدعى وزير الخارجية البحريني السفير العراقي لدى البحرين وسلمه رسالة احتجاج رسمية بشان جماعة شيعية محظورة تقول المملكة انها تلقت تدريبات في العراق.

بروكسل - أعلن الاتحاد الأوروبي أن الزعماء السياسيين في مقدونيا فشلوا في التوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة السياسية في البلاد في محادثات ماراثونية جرت في بروكسل أمس الأربعاء.