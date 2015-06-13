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موجز لأهم الأنباء الساعة 1300 بتوقيت جرينتش

Sat Jun 13, 2015 1:00pm GMT
 
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بغداد 13 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مصادر من الجيش والشرطة العراقيين إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا القوات الحكومية وحلفاءها من الفصائل الشيعية اليوم السبت على مقربة من مدينة بيجي مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.

دبي - ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن إيران تسعى لاستعادة جثمان ضابط كبير في الحرس الثوري الإيراني قتل في ابريل نيسان بجنوب سوريا.

صنعاء - قال سكان ومسعفون إن تسعة أشخاص قتلوا عندما قصفت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية منطقة في العاصمة اليمنية صنعاء يقطنها أقارب للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

الإسماعيلية (مصر) - قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس المصرية اليوم السبت إن قناة السويس الجديدة ستفتتح في السادس من اغسطس آب المقبل.

القاهرة - قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية أيدت اليوم السبت حكما بحبس ابن للرئيس السابق محمد مرسي بالحبس عاما لإدانته بتعاطي مخدر الحشيش.   يتبع
 