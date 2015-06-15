الكويت ترفع سعر شحنات نفط يوليو المتجهة إلى آسيا 85 سنتا
طوكيو 15 يونيو حزيران (رويترز) - قال تجار اليوم الاثنين إن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحنات النفط الخام المتجهة إلى المشترين الآسيويين في يوليو تموز بما يقل 1.50 دولار للبرميل عن متوسط خامي سلطنة عمان ودبي أي بزيادة 85 سنتا عن الشهر السابق.
كانت الكويت حددت سعر البيع الرسمي لتحميلات يونيو حزيران بما يقل 2.35 دولار للبرميل عن متوسط عمان ودبي.
وترتبط معادلة سعر الخام الكويتي بتلك المستخدمة في تسعير الخام العربي المتوسط السعودي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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