الكويتية للاستثمار تتوقع جني 8 ملايين دينار من بيع حصتها في معرض الكويت

الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع بيع حصتها في شركة معرض الكويت في الربع الأخير من العام الحالي وجني ثمانية ملايين دينار من الصفقة.

وقال بدر السبيعي في مؤتمر صحفي "نتوقع تحقيق ثمانية ملايين دينار أرباحا من بيع حصتنا البالغة 51 بالمئة في شركة معرض الكويت."

وأضاف أن الشركة التابعة للهيئة العامة للاستثمار لديها خارطة طريق جديدة "تتضمن التخارج من بعض الأصول والدخول في استثمارات جديدة".

وفي الشهر الماضي أظهرت النتائج المالية للشركة الكويتية للاستثمار هبوط أرباحها 73 بالمئة إلى 1.13 مليون دينار في الربع الأول من العام مقارنة مع 4.22 مليون دينار قبل عام.