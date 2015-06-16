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الكويتية للاستثمار تتوقع جني 8 ملايين دينار من بيع حصتها في معرض الكويت

Tue Jun 16, 2015 10:30am GMT
 
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الكويت 16 يونيو حزيران (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار اليوم الثلاثاء إن الشركة تتوقع بيع حصتها في شركة معرض الكويت في الربع الأخير من العام الحالي وجني ثمانية ملايين دينار من الصفقة.

وقال بدر السبيعي في مؤتمر صحفي "نتوقع تحقيق ثمانية ملايين دينار أرباحا من بيع حصتنا البالغة 51 بالمئة في شركة معرض الكويت."

وأضاف أن الشركة التابعة للهيئة العامة للاستثمار لديها خارطة طريق جديدة "تتضمن التخارج من بعض الأصول والدخول في استثمارات جديدة".

وفي الشهر الماضي أظهرت النتائج المالية للشركة الكويتية للاستثمار هبوط أرباحها 73 بالمئة إلى 1.13 مليون دينار في الربع الأول من العام مقارنة مع 4.22 مليون دينار قبل عام.

(الدولار = 0.302 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 