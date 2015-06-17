تجار:المجموعة البترولية المستقلة تشتري وقود طائرات من مؤسسة البترول الكويتية

سنغافورة 17 يونيو حزيران (رويترز) - قال تجار إن المجموعة البترولية المستقلة ومقرها الكويت اشترت شحنة من وقود الطائرات للشحن في يوليو تموز من مؤسسة البترول الكويتية الحكومية في خطوة نادرة.

وأضاف التجار أن المجموعة اشترت 60 ألف طن من وقود الطائرات من المؤسسة للشحن من 17-20 يوليو تموز بعلاوة 1.70-1.75 دولار للبرميل فوق حصص الشرق الأوسط.

وتابعوا إن هذه هي المرة الأولي خلال سنوات عديدة التي تشتري فيها المجموعة وقود طائرات من مؤسسة البترول. وتمارس المجموعة البترولية المستقلة عادة أنشطة تجارية في زيت الغاز وبشكل موسمي فقط في وقود الطائرات.

ولم يتضح بعد ما الذي ستفعله المجموعة البترولية المستقلة بهذه الشحنة. وامتنع مسؤولو الشركة عن التعليق على المسألة.

وتمارس المجموعة البترولية المستقلة أنشطة في البحر الأحمر ومنطقة الخليج وشرق البحر المتوسط وشرق أفريقيا وتخطط للتوسع في البحر المتوسط وشبه القارة الهندية والشرق الأقصى بحسب الموقع الالكتروني للشركة.

وقالت مصادر في قطاع النفط إن مؤسسة البترول باعت في العطاء نفسه شحنة أخرى قدرها 60 ألف طن من وقود الطائرات للشحن في الفترة نفسها إلى شل بعلاوة 1.80-1.85 دولار للبرميل فوق حصص الشرق الأوسط.