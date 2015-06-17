مصادر‭:‬ تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية

من أحمد حجاجي

الكويت 17 يونيو حزيران (رويترز) - توقعت مصادر نفطية كويتية تغييرات وشيكة في تشكيلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المظلة التي تعمل تحتها كل الشركات النفطية الحكومية في البلد العضو بمنظمة أوبك وان الاتجاه يشير الي زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 16 عضوا بدلا من 9 أعضاء حاليا.

وفي حال اتخاذ هذه الخطوة فانها ستعزز قبضة وزير النفط علي العمير على القطاع الحيوي الذي يساهم بنحو 96 بالمئة من تمويل ميزانية الدولة لكن من غير المتوقع أن يؤثر كثيرا على التوجهات العامة للدولة في القطاع النفطي أو مشاريعها الكبرى.

وأكد مصدران على دراية بالموضوع لرويترز شريطة عدم نشر إسميهما أن هناك قرارا حكوميا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية متوقعين أن يصدر بشكل رسمي خلال أيام دون استبعاد حدوث "تغييرات في اللحظة الأخيرة" بالنظر إلى حساسية الملف وتداخل العوامل السياسية والاقتصادية والنفطية الفنية.

وفي الأيام القليلة الماضية حفلت وسائل الإعلام المحلية بأحاديث عن خلافات بين العمير وقيادات مؤسسة البترول الكويتية.

وقال أحد المصدرين إن الخلاف بين الوزير ومجلس الإدارة يدور "حول كل شيء" مثل آليات إدارة القطاع النفطي وتنفيذ مشاريع كبرى وعودة ثلاثة مسؤولين سابقين كانت محكمة قضت بعودتهم إلى وظائفهم القيادية في المؤسسة.

وأكد المصدر أن هناك اعتقادا سائدا لدى مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بأن وزير النفط "يتدخل في تفاصيل عملهم" بينما يعتبر الوزير أن كل ما يتعلق بالقطاع النفطي هو مسؤوليته بحكم منصبه.

وانتخب العمير (57 عاما) عضوا بمجلس الأمة (البرلمان الكويتي) لأربع دورات وهو حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الكيمياء التحليلية من جامعة كنت بالمملكة المتحدة وعمل أستاذا جامعيا لسنوات عدة.