جدول-تباطؤ نمو الإقراض المصرفي بالكويت إلى 4.6% على أساس سنوي في مايو

13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من بنك الكويت المركزي اليوم الاثنين تباطؤ نمو المعروض النقدي (ن2) إلى 5.0 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 5.8 بالمئة في أبريل نيسان. وتراجع معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص إلى 4.6 بالمئة من 5.0 بالمئة. المعروض النقدي (%) مايو 2015 أبريل 2015 مايو 2014 التغير السنوي (ن1) 1.5 0.8 15.1 التغير السنوي (ن2) 5.0 5.8 6.1 التغير السنوي (ن2-ن1) 6.3 7.7 2.9 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.6 5.0 6.1 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.124 8.337 10.143 التغير السنوي (%) -10.0 -10.5 14.1 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)