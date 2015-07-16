صحيفة: مشروع مشترك للبترول الكويتية العالمية قد يضاعف طاقة مصفاة في فيتنام

طوكيو 16 يوليو تموز (رويترز) - قالت صحيفة نيكي الاقتصادية اليوم الخميس إن مشروعا مشتركا يتضمن شركة البترول الكويتية العالمية يدرس مضاعفة طاقة مصفاة في فيتنام إلى المثلين لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

ومن المقرر بدء تشغل المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا في يوليو تموز 2017.

وتعمل البترول الكويتية العالمية وشركة تكرير النفط اليابانية ايديميتسو كوسان وبتروفيتنام وميتسوي كيميكالز على بناء مصفاة نجي سون في صيف 2017.

وقال كازوتوشي شيمورا المدير العام للمشروع المشترك وممثل شركة ايديميتسو لصحفية نيكي في فيتنام إن من المقرر دراسة عملية التوسع في ظل توقعات بتزايد نقص معروض النفط في البلاد.