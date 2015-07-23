صحيفة: إجازة لموظفي حقل نفطي مشترك بين السعودية والكويت

الكويت 23 يوليو تموز (رويترز) - قالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس إن الشركتين اللتين تديران حقل الوفرة النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت أبلغتا "الموظفين غير الضروريين" بحصولهم على إجازة من أول أغسطس آب مما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل وغيره من الحقول المشتركة.

وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو أيار للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.

وفي 27 مايو أيار قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية شيفرون إن حقل الوفرة سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل.

جاءت الخطوة بعد أن أبلغت شيفرون شريكتها الشركة الكويتية لنفط الخليج في ابريل نيسان أنها تخطط لإغلاق الوفرة بعدما عجزت عن حل نزاعات مع الكويت تتعلق أساسا بحقوق التشغيل.

وتقول شيفرون إنها واجهت مشكلات في الحصول على الإمدادات وتصاريح العمل لموظفيها الأجانب بما قد يؤثر سلبا على الإنتاج في المنطقة المحايدة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط اليوم إنه جرى إبلاغ الموظفين بالإجازات عن طريق مذكرة حصلت عليها وتحمل توقيع الجانب السعودي ممثلا في شركة شيفرون العربية السعودية والجانب الكويتي ممثلا بشركة نفط الخليج.

والمذكرة موجهة لعمليات الوفرة المشتركة وهي الشركة المملوكة مناصفة لإدارة حقل الوفرة البري والحقول الأخرى التابعة له.

وتقول المذكرة إن عمليات الوفرة المشتركة ستعطي إجازة مفتوحة للموظفين إذا لم يستأنف الإنتاج في نهاية أغسطس آب. وتهدف الخطوة إلى تقليص النفقات مع توقف إنتاج النفط حسبما تقول المذكرة.