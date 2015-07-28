وزير المالية: الكويت تعمل حاليا على إصدار تشريع بشأن الصكوك

الكويت 28 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح اليوم إن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على إصدار تشريع بشأن الصكوك مؤكدا أنه "سيكون على سلم أولويات الحكومة."

وكان الوزير يتحدث على موقع تويتر في مناقشة مفتوحة مع الجمهور حول الأوضاع المالية في الدولة النفطية التي أعلنت عجزا حقيقيا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998–1999.

وأكد الوزير اليوم أن الوضع المالي للدولة متين رغم توقعه بزيادة عجز الميزانية العامة.

وأقرت الحكومة الكويتية ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية2015-2016 تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما هو مقرر في السنة المالية الماضية 2014 -2015 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.

وتتضمن الميزانية الحالية مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار مقارنة مع 23.212 مليار دينار في ميزانية 2014–2015 حيث تم اعتماد سعر 45 دولارا لبرميل النفط وبمعدل إنتاج 2.7 مليون برميل يوميا.

وسيكون إجمالي الإيرادات 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 بالمئة سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال القادمة.

وتقول الحكومة إن العجز المتوقع في ميزانية 2015–2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار.