زين السودان تخطط لإنفاق 200 مليون دولار لتوسعة شبكة المحمول

الخرطوم 31 يوليو تموز (رويترز) - قال الفاتح عروة الرئيس التنفيذي لشركة زين السودانية أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في البلاد من حيث عدد المشتركين إنها تخطط لإنفاق نحو 200 مليون دولار في 2015-2016 لتوسعة وتطوير شبكتها للهاتف المحمول.

وقال عروة لرويترز إن زين السودان أكملت تركيب تكنولوجيا الجيل الرابع في العاصمة الخرطوم لكنها تنتظر رخصة من الحكومة السودانية لتشغيلها.

وتتنافس زين السودان التابعة لزين الكويتية في مجال الهاتف المحمول مع سوداني وهي وحدة لشركة سوداتل المملوكة للدولة التي تقدم خدمات الهاتف الثابت ومع ام.تي.ان الجنوب افريقية إضافة إلى مشغل ثان للخطوط الثابتة هو كنار.

وقال عروة إن إيرادات النصف الأول من 2015 بلغت 355 مليون دولار بزيادة ستة في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع الدخل الصافي 31 بالمئة إلى 78 مليون دولار.

وتقول زين السودان إنها تحوز 41 بالمئة من مشتركي الهاتف المحمول في السودان - أو حوالي 11.5 مليون مشترك - و60 بالمئة من إيرادات القطاع.