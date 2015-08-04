الكويت: الخلاف مع السعودية بخصوص الحقول المشتركة "فني"

الكويت 4 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير كويتي اليوم الثلاثاء إن خلاف بلاده مع السعودية بخصوص حقول النفط المشتركة بين البلدين هو خلاف "فني" وليس هناك ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية إنه لا يوجد "أي قضايا أو مواضيع من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين".

وبدا أن الأزمة بين السعودية والكويت بشأن الحقول النفطية المشتركة تزداد تعقيدا بعد أن تسربت يوم الثلاثاء مراسلات أجراها وزير النفط الكويتي علي العمير مع نظيره السعودي علي النعيمي حمل فيها الرياض مسؤولية الخسائر التي قد تتكبدها الكويت بسبب الأزمة.

واعترفت الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تمثل الجانب الكويتي في إدارة الحقول المشتركة بصحة التسريبات بشكل غير مباشر حيث عبرت عن استيائها من تداول "مراسلات تمت بين وزيري النفط الكويتي والسعودي والتي تحاط بسرية تامة من قبل كافة الأطراف المعنية ذات العلاقة".

وأعلنت الشركة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب تسريب المراسلات المتبادلة بين الوزيرين.

وطبقا لصحيفة الراي الكويتية قال العمير للنعيمي إن الحكومة السعودية "ستتحمل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جراء استمرار وقف الإنتاج وتصديره لمخالفتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010."

كان الوزير محمد العبد الله زار السعودية في يونيو حزيران الماضي والتقى نائب وزير البترول السعودي فيما بدا أنها محاولة لإيجاد حل للخلاف بين الجانبين.

وأوضح الوزير اليوم أن الخلاف مع السعوديين بشأن إنتاج النفط من المنطقة المشتركة ستتم معالجته وفق الاطر المحددة لذلك وبما يتناسب مع المصالح العليا للبلدين. ولم يذكر تفاصيل.