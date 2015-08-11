جدول-انكماش المعروض النقدي الكويتي على أساس سنوي لأول مرة منذ 2009

دبي 11 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء انكماش المعروض النقدي (ن1) في يونيو حزيران مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وهو أول انكماش سنوي منذ يوليو تموز 2009. وفي مايو أيار ارتفع المعروض النقدي (ن1) 1.5 في المئة على أساس سنوي وتباطأ نموا المعروض النقدي (ن2) إلى 4.1 في المئة في يونيو حزيران من خمسة في المئة في مايو ايار. وزاد معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاع الخاص 4.7 في المئة في يونيو حزيران مرتفعا قليلا من 4.6 في المئة في مايو أيار. المعروض النقدي (%) يونيو 2015 مايو 2015 يونيو2014 التغير السنوي (ن1) -0.9 1.5 18.1التغير السنوي (ن2) 4.1 5.0 7.4 التغير السنوي (ن2-ن1) 6.2 6.3 3.5 مطالبات البنوك على القطاع الخاص 4.7 4.6 6.8 الأصول الأجنبية للبنك المركزي بالمليار دينار 9.055 9.124 9.006 التغير السنوي (%) 0.6 -10.0 7.9 ملحوظة: نسب التغير حسبتها رويترز من واقع البيانات الرسمية. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)