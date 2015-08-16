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جدول-تقلص الفائض التجاري للكويت 68% في الربع/1 بسبب هبوط النفط

Sun Aug 16, 2015 7:46am GMT
 
[-] نص [+] 

16 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء
في الكويت اليوم الأحد أن فائض التجارة الخارجية للبلاد تقلص بنسبة
68 بالمئة في الربع الأول عن مستواه قبل عام ليصل إلى 1.74 مليار
دينار (5.74 مليار دولار) مع انخفاض ايرادات الصادرات بشدة جراء
هبوط أسعار النفط.
    
التجارة الخارجية للكويت    الربع/1      الربع/4     الربع/1
(بالمليون دينار)         2015         2014           2014 
الصادرات            4069.4        5670.9       7539.0
الواردات            2330.0       2338.2       2096.2    
الفائض                1739.5        3332.7       5442.7
    
التغير السنوي للقيمة بالدينار (%)
الصادرات الاسمية        -46.0        -29.4    
الواردات الاسمية         11.2         10.1        
    
    ملحوظة: البيانات غير نهائية.

 (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)
 