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مصدر: انفجار بوحدة تابعة لمصفاة الشعيبة الكويتية

Mon Aug 17, 2015 10:02am GMT
 
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الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدر في صناعة النفط الكويتية لرويترز إن انفجارا وقع اليوم الاثنين بوحدة تابعة لمصفاة الشعيبة الكويتية مضيفا أن تأثيره على العمليات لم يتضح بعد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية التي تملك المصفاة إن حريقا وقع في مصفاة الشعيبة دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل.

وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفاة الشعيبة وهي أقدم مصفاة بالكويت 200 ألف برميل يوميا. (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير عبد المنعم درار)
 