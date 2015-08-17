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الكويت: حريق مصفاة الشعيبة ليس نتيجة عمل إرهابي

Mon Aug 17, 2015 4:54pm GMT
 
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الكويت 17 أغسطس آب (رويترز) - قال المتحدث باسم القطاع النفطي في الكويت إن الحريق الذي اندلع اليوم الاثنين بمصفاة الشعيبة وتسبب في إغلاق المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا لم يكن نتيجة عمل إرهابي.

وقال الشيخ طلال الخالد الصباح إن أي حديث عن صلة الحادث بالارهاب "عار عن الصحة" مضيفا أن "هناك لجانا فنية يجري تشكيلها حاليا للوقوف على أسباب الحريق". (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي - إعداد مصطفى صالح)
 