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الأهلي الكويتي ينال موافقة الرقابة المالية المصرية على شراء بيريوس مصر

Thu Aug 20, 2015 8:58am GMT
 
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دبي 20 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك الأهلي الكويتي اليوم الخميس إنه نال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على استحواذه على حصة مسيطرة في الوحدة المصرية لبنك بيريوس اليوناني.

ويعتزم الأهلي سابع أكبر مصرف في الكويت من حيث الأصول دفع 150 مليون دولار نقدا لشراء حصة نسبتها 98.5 بالمئة في بنك بيريوس مصر.

وذكر البنك أن هيئة الرقابة المالية وافقت على الصفقة أمس. وكان الأهلي حصل على موافقة البنكين المركزيين المصري والكويتي أيضا على الصفقة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 