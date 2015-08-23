مقدمة 1-البترول الوطنية: الكويت تستأنف تشغيل مصفاة الشعيبة

(لإضافة حجم الإنتاج اليوم الأحد)

23 أغسطس آب (رويترز) - كتب محمد المطيري الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة على صفحته بموقع تويتر أنه تم استئناف تشغيل مصفاة الشعيبة أمس السبت بعد إغلاقها الأسبوع الماضي جراء حريق في وحدة الزيت الثقيل.

وكتب المطيري "بفضل من الله ثم بجهود العاملين ومن ساندهم تم إعادة تشغيل مصفاة الشعيبة بطاقة 120 ألف برميل وجاري تشغيل الوحدات ما عدا الوحدة المتضررة."

وفي وقت لاحق قال خالد العسعوسي المتحدث باسم الشركة في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية إن المصفاة أنتجت 140 ألف برميل اليوم الأحد.

وشب حريق في وحدة تكسير الزيت الثقيل بالمصفاة التي تبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف برميل يوميا يوم الاثنين الماضي. ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.