دايملر ترحب بمساهمة مستثمر صيني جديد

فرانكفورت 27 أغسطس آب (رويترز) - أشارت دايملر اليوم الخميس إلى أنها ترحب بإشراك مساهمين جدد للأجل الطويل من الصين وذلك بعد تقرير بوسائل الإعلام الصينية عن رغبة شركة بايك الصينية لصناعة السيارات في شراء حصة في دايملر.

ولدى سؤالها عن التقرير الذي قال إن بايك تجري مباحثات لشراء حصة كبيرة في دايملر قالت الشركة الألمانية إنها سعيدة بالتركيبة الحالية لمساهميها لكنها أشارت إلى أنها تسعد دائما باهتمام المستثمرين المحتملين طويلي الأجل.

وقالت دايملر "بايك أهم شريك لنا في الصين... بشكل عام نحن نريد أن نظل مصدر جذب لمستثمري الأجل الطويل والمستثمرون من الصين محل ترحيب أيضا."

وارتفع سهم دايملر 3.4 بالمئة إلى 72.55 يورو بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش متجاوزا الارتفاع الذي حققه مؤشر داكس الألماني والذي بلغ 2.9 بالمئة.

وهناك بالفعل علاقات وثيقة بين دايملر وبايك حيث تملك الشركة الألمانية حصة عشرة بالمئة في بايك موتور وهي وحدة لإنتاج سيارات الركوب مدرجة في هونج كونج تتبع شركة بكين أوتوموتيف جروب المملوكة للحكومة الصينية.

وفي ديسمبر كانون الأول 2013 استحوذت بايك على حصة قدرها 51 بالمئة في مشروع تصنيع مشترك مع دايملر في الصين بينما حصلت الشركة الألمانية على حصة مماثلة بشركة مبيعات مشتركة في الصين.